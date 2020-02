Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2020 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 22 FEBBRAIO 2020 ORE 18:20 FEDERICO MONTI:

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER LAURENTINA E L’APPIA;

SI RALLENTA INOLTRE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

QUALCHE LINEA DI TRAFFICO SULLA PRENESTINA TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NEI DUE SENSI DI MARCIA;

SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SI STA IN CODA SULLA VIA APPIA TRA LO SVINCOLO PER LA VIA DEI LAGHI E LE CAPANNELLE IN ENTRATA;

INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE NELLE GIORNATE DI OGGI, DOMANI, SABATO 29 FEBBRAIO E DOMENICA 1 MARZO LA LINEA ROMA-LIDO È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO. SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI.

INFINE GLI EVENTI.

A PARTIRE DALLE 15,15 DI OGGI, ALLO STADIO OLIMPICO SI DISPUTA LA PARTITA DI RUGBY ITALIA-SCOZIA. COME DI CONSUETO SARANNO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN ZONA STADIO

DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral