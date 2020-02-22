Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2020 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 22 FEBBRAIO 2020 ORE 19:20 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LAURENTINA E L’APPIA DOVE PERMANGONO TUTTAVIA ANCORA DEI RALLENTAMENTI;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SI RALLENTA INOLTRE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
CODE PER INCIDENTE INVECE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI;
SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
SI STA IN CODA SULLA VIA APPIA TRA LO SVINCOLO PER LA VIA DEI LAGHI E LE CAPANNELLE IN ENTRATA;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE NELLE GIORNATE DI OGGI, DOMANI, SABATO 29 FEBBRAIO E DOMENICA 1 MARZO LA LINEA ROMA-LIDO È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO. SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI.
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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