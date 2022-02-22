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Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2022 ore 07:30

di - 22 Febbraio 2022 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 22FEBBRAIO 2022 ORE 07:20 VALERIA VERNINI
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INTERNA A CAUSA DELLA MOMENTANEA CHIUSURA AL TRAFFICO PER INCIDENTE ALTEZZA A24, CODE A PARTIRE DA NOMENTANA
    RIPERCUSSIONI SULL’A24 ROMA TERAMO PER DIFFICOLTA’ D’IMMISISONE SUL RACCOROD IN INTERNA
    MENTRE IN ESTERNA CODE TRA CASILINA E 24
    TRAFFICO BLOCCATO SEMPRE PER INCIDENTE SU VIA DI CASAL BIANCO TRA VIA DI MARCO SIMON E VIA DI SETTECAMINI NELLE DUE DIREZIONI
    SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOR CEVARA E TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA
    SEMPRE DIREZIONE ROMA INCOLONNAMENTI
    SU VIA FLAMINIA TRA RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E
    SU VIA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI
    PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LA MATTINATA DI OGGI , PREVISTI SUL LAZIO VENTI DA FORTI A BURRASCA E FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE
    A CAUSA DELLE CONDIZIONE METEREOLOGICHE AVVERSE LAZIOMAR INFORMA CHE OGGI NON VERRA’ EFFETTUATA LA CORSA UNITA’ VELOCE PONZA FORMIA DELLE ORE 7:45
    INFINE, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO
    STOP PARZIALE AL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE “LINEE S” AD ECCEZIONE DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA PIRAMIDE.
    TUTTI I DETTAGLI SUL SITO E PROFILI SOCIAL DI ASTRAL INFOMOBILITA
    DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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