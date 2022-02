Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 22FEBBRAIO 2022 ORE 07:20 VALERIA VERNINI

DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INTERNA A CAUSA DELLA MOMENTANEA CHIUSURA AL TRAFFICO PER INCIDENTE ALTEZZA A24, CODE A PARTIRE DA NOMENTANA

RIPERCUSSIONI SULL’A24 ROMA TERAMO PER DIFFICOLTA’ D’IMMISISONE SUL RACCOROD IN INTERNA

MENTRE IN ESTERNA CODE TRA CASILINA E 24

TRAFFICO BLOCCATO SEMPRE PER INCIDENTE SU VIA DI CASAL BIANCO TRA VIA DI MARCO SIMON E VIA DI SETTECAMINI NELLE DUE DIREZIONI

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOR CEVARA E TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA

SEMPRE DIREZIONE ROMA INCOLONNAMENTI

SU VIA FLAMINIA TRA RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E

SU VIA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI

PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LA MATTINATA DI OGGI , PREVISTI SUL LAZIO VENTI DA FORTI A BURRASCA E FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE

A CAUSA DELLE CONDIZIONE METEREOLOGICHE AVVERSE LAZIOMAR INFORMA CHE OGGI NON VERRA’ EFFETTUATA LA CORSA UNITA’ VELOCE PONZA FORMIA DELLE ORE 7:45

INFINE, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO

STOP PARZIALE AL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE “LINEE S” AD ECCEZIONE DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA PIRAMIDE.

