Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2022 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 22FEBBRAIO 2022 ORE 16:20 ALESSIO CONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LA GIORNATA DI OGGI , PREVISTI SUL LAZIO VENTI DA FORTI A BURRASCA PERTANTO SI RACCOMANDA PRUDENZA ALLA GUIDA
IN A1 RIMOSSI I DUE INCIDENTI NEL TRATTO LAZIALE IL TRAFFICO È SCORREVOLE
RIMOSSO A ROMA L’ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO ANULARE, NON CI SONO DA SEGNALARE CRITICITÀ.
MENTRE ATTIVO UN INCIDENTE AL KM 30+500 SULLA ROMA TERAMO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO. PRESTARE ATTENZIONE
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E A24 MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA
CI SPOSTIAMO NEL TERRITORIO DI LATINA, CODE SULLA MONTI LEPINI TRA L’APPIA E SEZZE SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
ATTENZIONE ANCHE SULLA STRADA MIGLIARA 53 INTERSEZIONE CON LA VIA PONTINA A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO CHE COINVOLGE GLI AUTOTRASPORTATORI
INFINE, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA RISOLTI I PROBLEMI SULLE METRO B E B1 CHE RIPRENDONO LA LORO NORMALE CIRCOLAZIONE
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
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