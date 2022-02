Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2022 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 22FEBBRAIO 2022 ORE 16:20 ALESSIO CONTI

APRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LA GIORNATA DI OGGI , PREVISTI SUL LAZIO VENTI DA FORTI A BURRASCA PERTANTO SI RACCOMANDA PRUDENZA ALLA GUIDA

IN A1 RIMOSSI I DUE INCIDENTI NEL TRATTO LAZIALE IL TRAFFICO È SCORREVOLE

RIMOSSO A ROMA L’ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO ANULARE, NON CI SONO DA SEGNALARE CRITICITÀ.

MENTRE ATTIVO UN INCIDENTE AL KM 30+500 SULLA ROMA TERAMO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO. PRESTARE ATTENZIONE

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E A24 MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA

CI SPOSTIAMO NEL TERRITORIO DI LATINA, CODE SULLA MONTI LEPINI TRA L’APPIA E SEZZE SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA

ATTENZIONE ANCHE SULLA STRADA MIGLIARA 53 INTERSEZIONE CON LA VIA PONTINA A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO CHE COINVOLGE GLI AUTOTRASPORTATORI

INFINE, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA RISOLTI I PROBLEMI SULLE METRO B E B1 CHE RIPRENDONO LA LORO NORMALE CIRCOLAZIONE

