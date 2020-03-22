Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 22 MARZO 2020 ORE 08.20 TOMMASO RENZI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE TOMMASO RENZI
TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO SU TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DI TRENITALIA, PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 I TRENI REGIONALE DELLA LINA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA NON EFFETTUERANNO LE FERMATE DI FONDI E SPERLONGA ED ANCHE LA TOTALE RIMODULAZIONE DELLE LINE DELL’ALTA VELOCITA
PASSIAMO ALLE NOTIZIE DI PUBBLICA UTILITÀ
NEL COMUNE DI FONDI NELL’AMBITO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19 VIENE SOSPESA L’ATTIVITÀ DEGLI UFFICI PUBBLICI, LA SOSPENSIONE DI TUTTI I CANTIERI E DI TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AD ESCLUSIONE DI FARMACIE PARAFARMACIE E ALIMENTARI STOP ANCHE PER TUTTI I MEZZI PUBBLICI
CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19, RAMMENTIAMO CHE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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