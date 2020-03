Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 22 MARZO 2020 ORE 10.20 TOMMASO RENZI

TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO SU TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DI TRENITALIA, PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 I TRENI REGIONALE DELLA LINA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA NON EFFETTUERANNO LE FERMATE DI FONDI E SPERLONGA ED ANCHE LA TOTALE RIMODULAZIONE DELLE LINE DELL’ALTA VELOCITA

PASSIAMO ALLE NOTIZIE DI PUBBLICA UTILITÀ

NEL COMUNE DI FONDI NELL’AMBITO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19 VIENE SOSPESA L’ATTIVITÀ DEGLI UFFICI PUBBLICI, LA SOSPENSIONE DI TUTTI I CANTIERI E DI TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AD ESCLUSIONE DI FARMACIE PARAFARMACIE E ALIMENTARI STOP ANCHE PER TUTTI I MEZZI PUBBLICI

CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19, RAMMENTIAMO CHE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE

