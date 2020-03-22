Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 22 MARZO 2020 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO,
CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE LA STATALE APPIA IN PROVINCIA DI LATINA, IN PROSSIMITA DI MONTE SAN BIAGIO, FONDI E SPERLONGA,
RICORDIAMO CHE NEL COMUNE DI FONDI NELL’AMBITO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19 VIENE SOSPESA L’ATTIVITÀ DEGLI UFFICI PUBBLICI, LA SOSPENSIONE DI TUTTI I CANTIERI E DI TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AD ESCLUSIONE DI FARMACIE PARAFARMACIE E ALIMENTARI STOP ANCHE PER TUTTI I MEZZI PUBBLICI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
IL SERVIZIO TRAM 2 INTERROTTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE SEDI TRANVIARIE, ,
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER L’INTERA TRATTA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
TRENITALIA COMUNICA CHE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 I TRENI REGIONALI DELLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA NON EFFETTUERANNO LE FERMATE DI FONDI E SPERLONGA,
VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Servizio fornito da Astral