Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2020 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 22 MARZO 2020 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA

CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE LA STATALE APPIA IN PROVINCIA DI LATINA, IN PROSSIMITA DI MONTE SAN BIAGIO, FONDI E SPERLONGA,

RICORDIAMO CHE NEL COMUNE DI FONDI NELL’AMBITO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19 VIENE SOSPESA L’ATTIVITÀ DEGLI UFFICI PUBBLICI, LA SOSPENSIONE DI TUTTI I CANTIERI E DI TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AD ESCLUSIONE DI FARMACIE PARAFARMACIE E ALIMENTARI STOP ANCHE PER TUTTI I MEZZI PUBBLICI

A CIVITAVECCHIA PARTIRANNO IL 24 MARZO I LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN DIVERSE VIE ED INTERSEZIONI CITTADINE, FINO AL 10 APRILE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE ECCETTO MEZZI D’OPERA IN FASCIA ORARIA 7.30 – 16.30

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

TRENITALIA COMUNICA CHE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 I TRENI REGIONALI DELLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA NON EFFETTUERANNO LE FERMATE DI FONDI E SPERLONGA,

RIMODULATO IL SERVIZIO DELL’ALTA VELOCITA’

PER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

IL SERVIZIO TRAM 2 INTERROTTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE SEDI TRANVIARIE ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER L’INTERA TRATTA

MENTRE IL TRASPORTO METROPOLITANO CAPITOLINO SARA GARANTITO DALLE ORE 5.30 E FINO ALLRE 0RE 21, DAL LUNEDI AL VENERDI.

