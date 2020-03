Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2020 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 22 MARZO 2020 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

TRAFFICO REGOLARE SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE

MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO CON LE CORSE METROPOLITANE ATTIVE FINO ALLE ORE 21 DAL LUNEDI AL VENERDI.

VIENE RIMODULATO IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, NON VERRANNO EFFETTUATE LE FERMATE DI FONDI E SPERLONGA,

IN PROVINCIA DI LATINA A FONDI NELL’AMBITO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19 VIENE SOSPESA L’ATTIVITÀ DEGLI UFFICI PUBBLICI, LA SOSPENSIONE DI TUTTI I CANTIERI E DI TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, STOP ANCHE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE,

RIMANE CHIUSA AL TRAFFICO LA STATALE APPIA IN PROSSIMITA DI MONTE SAN BIAGIO FONDI E SPERLONGA

