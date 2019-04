Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 22 APRILE 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’;

RIGUARDO AI CANTIERI ATTIVI, FINO AL 4 MAGGIO SARA’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DI VIA PINETA SACCHETTI; PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA VIA DEL FORO ITALICO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA FINO ALL’USCITA PER VIA MARIO FANI:

PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO, OGGI NEL COMUNE DI AUSONIA SI SVOLGERA’ LA FIERA DI PASQUETTA: A PARTIRE DALLE ORE 7 E FINO ALLE ORE

14 ISTITUITO DIVIETO DI TRANSITO PER TUTTI I VEICOLI SULLA STRADA PROVINCIALE MADONNA DEL PIANO, TRA LOCALITA’ CAPPELLUCCIA ED IL BIVIO DI FAIANO; SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

