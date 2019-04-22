Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 22 APRILE 2019 ORE 08:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’;
RIGUARDO AI CANTIERI ATTIVI, A ROMA CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA FANI E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DI VIA PINETA SACCHETTI; PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA VIA DEL FORO ITALICO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA FINO ALL’USCITA PER VIA MARIO FANI: TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 4 MAGGIO;
E OGGI NEL COMUNE DI MAGLIANO SABINA SI CELEBRA LA MADONNA DI ULIANO: PER CONSENTIRE LA PROCESSIONE DEI FEDELI, A PARTIRE DALLE ORE 9.00 ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CAVOUR, VIA MANLIO E IN PIAZZA GARIBALDI; SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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