Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2019 ore 09:45

TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’;

RIGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO, A ROMA RESTANO CHIUSE LE FERMATE DELLA METRO A REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA: I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, ATTIVO SERVIZIO BUS NAVETTA TRA TERMINI E FLAMINIO;

IN CHIUSURA IL METEO: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, CON FORTI RAFFICHE DI VENTO LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

E PROPRIO PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO, OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE DEI COLLEGAMENTI MARITTIMI TRA FORMIA E PONZA, DELLE 14.30 E DELLE 16.00, E TRA VENTOTENE E FORMIA, DELLE ORE 15.00 E DELLE ORE 18.00.

