Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2019 ore 10:30

TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’;

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE DAL 20 APRILE E’ NUOVAMENTE ATTIVA LA LINEA BUS “MARE 07”, CHE COLLEGA LA FERMATA COLOMBO DELLA FERROVIA ROMA-LIDO A TORVAIANICA/CAMPO ASCOLANO, CON FERMATE NEI PRINCIPALI LIDI DELLA LITORANEA; LA LINEA E’ ATTIVA TUTTI I GIORNI, SIA FERIALI CHE FESTIVI;

IN CHIUSURA IL METEO: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, CON FORTI RAFFICHE DI VENTO LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

PROPRIO PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO, OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE DEI COLLEGAMENTI MARITTIMI TRA FORMIA E PONZA, DELLE 14.30 E DELLE 16.00, E TRA VENTOTENE E FORMIA, RISPETTIVAMENTE DELLE ORE 15.00 E DELLE ORE 18.00.

