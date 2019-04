Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 22 APRILE 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE LAURENTINA E COLOMBO; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;

E PROPRIO CON RIFERIMENTO ALLE LOCALITA’ BALNEARI, RICORDIAMO CHE DAL 20 APRILE E’ NUOVAMENTE ATTIVA LA LINEA BUS “MARE 07”, CHE COLLEGA LA FERMATA COLOMBO DELLA FERROVIA ROMA-LIDO A TORVAIANICA/CAMPO ASCOLANO, CON FERMATE NEI PRINCIPALI LIDI DELLA LITORANEA; LA LINEA E’ ATTIVA TUTTI I GIORNI, SIA FERIALI CHE FESTIVI;

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral