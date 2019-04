Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 22 APRILE 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN USCITA DALLA CITTA’, PER LE TRADIZIONALI GITE DEL LUNEDI’ DI PASQUETTA;

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA TERAMO FINO ALL’USCITA PER LA PONTINA;

RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA IL RACCORDO E VIA PRATO DELLA CORTE IN DIREZIONE DI VITERBO; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;

SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA APPIA, TRA VIA DEI LAGHI E CASTEL GANDOLFO IN DIREZIONE DI ALBANO, E SULLA PONTINA, TRA IL RACCORDO E PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI LATINA;

SI PROCEDE A RILENTO ANCHE LUNGO LA VIA LITORANEA, DOVE SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI OSTIA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI;

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral