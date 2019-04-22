Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 22 APRILE 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, INFATTI LA CIRCOLAZIONE E’ INDICATA SCORREVOLE
LE ALTRE NOTIZIE
PROSEGUIRANNO FINO AL 4 MAGGIO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
GLI INTERNVENTI COMPORTANO LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA
VIA FANI E VIA TRIONFALE IN DIREZIOEN PINETA SACCHETTI
IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN GIOVANNI CONFLUISCE SU VIA FANI
INOLTRE, IL PRIMO TRATTO DI GALLERIA CHE VA DAL FORO ITALICO A VIA FANI E’ PERCORRIBILE SU CARREGGIATA RIDOTTA
VENIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO A CAUSA DEL MALTEMPO
LE CORSE VELOCI SUI COLLEGAMENTI PONZA-FORMIA DELLE ORE 16.00
FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 18.00
SONO STATE CANCELLATE
INFATTI L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
E’ ATTIVA DALLA TARDA MATTINATA DI OGGI PREVISTI SUL LAZIO
VENTI FORTI O DI BURRASCA DAI VERSANTI SUD-ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA IN PARTICOLARE LUNGO I SETTORI COSTIERI
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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