Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 22 APRILE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFCO E’ SCORREVOLE SULLA RETE VIARI ADEL TERRITORIO
SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE, IN DIREZIONE DALLA AI FIRENZE-ROMA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI CASTEL ROMANO, VERSO IL RACCORDO ANULARE
LE ALTRE NOTIZIE
PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
DALLA TARDA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE
SONO PREVISTI SUL LAZIO
VENTI FORTI O DI BURRASCA DAI VERSANTI SUD-ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA IN PARTICOLARE LUNGO I SETTORI COSTIERI
E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO
LE CORSE VELOCI SUI COLLEGAMENTI PONZA-FORMIA DELLE ORE 16.00
E FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 18.00
SONO STATE CANCELLATE
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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