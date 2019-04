Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 22 APRILE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFCO E’ SCORREVOLE SULLA RETE VIARI ADEL TERRITORIO

SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE, IN DIREZIONE DALLA AI FIRENZE-ROMA

CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI CASTEL ROMANO, VERSO IL RACCORDO ANULARE

LE ALTRE NOTIZIE

PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

DALLA TARDA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE

SONO PREVISTI SUL LAZIO

VENTI FORTI O DI BURRASCA DAI VERSANTI SUD-ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA IN PARTICOLARE LUNGO I SETTORI COSTIERI

E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO

LE CORSE VELOCI SUI COLLEGAMENTI PONZA-FORMIA DELLE ORE 16.00

E FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 18.00

SONO STATE CANCELLATE

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral