Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 22 APRILE 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL LUNEDI’ DI PASQUETTA VOLGE AL TERMINE, TEMPO DI RIENTRO
MA VEDIAMO QUAL’E’ LA SITUAZIOEN SULLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO
PRIME CODE SULLA DIRAMAZIOEN ROMA NORD, DAL BIVIOPER SETTEBAGNI AL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA VEIENTANA E CASSIA RISPETTIVAMENTE
ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTNIANA
E TRA VIA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA, IN ENTRAMBI I CASI, VERSO ROMA
SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA VIA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO
MENTRE E’ UN INCIDENTE SU VIA DELLA SOLFARATA A PROVOCARE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FOSSO DELLA SOLFARATA E LA VIA ARDEATINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA APPIA CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE E PIU’ AVANTI ALTRE CODE TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E VIA DI CIAMPINO, IN TUTTI I CASI IN DIREZIONE ROMA
INFINE, SULLA DIRAMAZIOEN ROMA SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE DELLO STESSO
IN CHIUSURA IL TRASPORTO MARITTIMO
A CAUSA DEL MALTEMPO
LA CORSA VELOCE SUL COLLEGAMENTO FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 18.00
E’ STATA CANCELLATA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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