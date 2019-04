Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2019 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 22 APRILE 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO

IL LUNEDI’ DI PASQUETTA VOLGE AL TERMINE, TEMPO DI RIENTRO

MA VEDIAMO QUAL’E’ LA SITUAZIOEN SULLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO

PRIME CODE SULLA DIRAMAZIOEN ROMA NORD, DAL BIVIOPER SETTEBAGNI AL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA

TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA VEIENTANA E CASSIA RISPETTIVAMENTE

ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTNIANA

E TRA VIA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA, IN ENTRAMBI I CASI, VERSO ROMA

SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA VIA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO

MENTRE E’ UN INCIDENTE SU VIA DELLA SOLFARATA A PROVOCARE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FOSSO DELLA SOLFARATA E LA VIA ARDEATINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA APPIA CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE E PIU’ AVANTI ALTRE CODE TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E VIA DI CIAMPINO, IN TUTTI I CASI IN DIREZIONE ROMA

INFINE, SULLA DIRAMAZIOEN ROMA SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE DELLO STESSO

IN CHIUSURA IL TRASPORTO MARITTIMO

A CAUSA DEL MALTEMPO

LA CORSA VELOCE SUL COLLEGAMENTO FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 18.00

E’ STATA CANCELLATA

