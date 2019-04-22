Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 22 APRILE 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA ROMA-TERAMO, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA MANDELA E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE ROMA
CODE A TRATTI ANCHE SULLA EOMA-NAPOLI DA FROSINONE A VALMONTONE
PROSEGUIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZONE DEL RACCORDO
SULLA ROMA-TARQUINIA, ANCHE QUI TRAFFIO DEL RIENTRO RALLENTMENTI E CODE TRA SANTA SEVERA E CASTEL DI GUIDO, VERSO ROMA
SULLA DIRAMAZIOEN ROMA NORD TRA IL BIVIO PER SETTEBAGNI E IL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD ALTRI RALLENTAMENTI
SULLA VIA PONTINA CODE DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO
LUNGHE CODE SULLA CASSIA VEIENTANA E SLARIA RISPETTIVAMENTE
DA LE URGHE AL RACCORDO
E DA OSTERIA NUOVA A PASSO CORESE, TUTTO IN DIREZIONE ROMA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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