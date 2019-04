Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2019 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 22 APRILE 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO

UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DALLA ROMA-TERAMO, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA MANDELA E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE ROMA

CODE A TRATTI ANCHE SULLA EOMA-NAPOLI DA FROSINONE A VALMONTONE

PROSEGUIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZONE DEL RACCORDO

SULLA ROMA-TARQUINIA, ANCHE QUI TRAFFIO DEL RIENTRO RALLENTMENTI E CODE TRA SANTA SEVERA E CASTEL DI GUIDO, VERSO ROMA

SULLA DIRAMAZIOEN ROMA NORD TRA IL BIVIO PER SETTEBAGNI E IL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD ALTRI RALLENTAMENTI

SULLA VIA PONTINA CODE DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO

LUNGHE CODE SULLA CASSIA VEIENTANA E SLARIA RISPETTIVAMENTE

DA LE URGHE AL RACCORDO

E DA OSTERIA NUOVA A PASSO CORESE, TUTTO IN DIREZIONE ROMA

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral