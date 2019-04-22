Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 22 APRILE 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SULLA ROMA-TERAMO, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA MANDELA E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE ROMA
CODE A TRATTI ANCHE SULLA ROMA-NAPOLI DA FROSINONE A VALMONTONE
PROSEGUIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SULLA ROMA-TARQUINIA, ANCHE QUI TRAFFIO DEL RIENTRO RALLENTMENTI E CODE TRA SANTA SEVERA E CASTEL DI GUIDO, VERSO ROMA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA IL BIVIO PER SETTEBAGNI E IL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA
SULLA VIA PONTINA CODE DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SULLA VIA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA, NELLE DUE
INFINE SULLA VIA APPIA CODE A TRATTI TRA ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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