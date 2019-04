Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2019 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 22 APRILE 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

PARTIAMO DALLA A1 FIRENZE-ROMA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ORTE E PONZANO ROMANO,

SEMPRE SULLA FIRENZE ROMA CODE QUI PER UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO AL BIVIO PER LA A245 ROMA-TERAMO, IN DIREZIONE ROMA

PROSEGUIAMO SULLA DIRAMAZIOEN ROMA NORD CODE A TRATTI TRA FIANO E IL RACCORDO, IN TUTTI I CASI IN DIREZIONE ROMA

SULLA ROMA-TARQUINIA CODE A TRATTI TRA SANTA SEVERA E PALIDORO E PIU’ AVANTI TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA, IN ENTRAMBI I CASI, VEROS ROMA

SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI, SULLA A1 ROMA-NAPOLI TRA FROSINONE E SAN CESAREO

A SEGUIRE CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TOR VERGATA AL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA

SULLA ROMA-TERAMO CODE A TRATTI DA VICOVARO MANDELA E TIVOLI, IN ENTRATA NELLA CAPITALE

SULLA VIA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA

L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

E’ ATTIVA DALLA TARDA MATTINATA DI OGGI PREVISTI SUL LAZIO

VENTI FORTI O DI BURRASCA DAI VERSANTI SUD-ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA IN PARTICOLARE LUNGO I SETTORI COSTIERI

CI FERMIAMO QUI

PER APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI VISITATE IL NOSTRO SITO E LE PAGINE SOCIAL TWEETTER E INSTAGRAM

ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

MA PRIMA ASTRAL INFOMOBILITA VI AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA

Servizio fornito da Astral