Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 22 APRILE 2020 ORE 11:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE
COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA A91 ROMA-FIUMICINO IN PROSSIMITA’ DELL’ALLACCIO COL GRA IN ENTRATA.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, FINO AL 24 APRILE CHIUSO IN ENTRATA LO SVINCOLO SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI DALLE ORE 20:00 FINO ALLE 6:00 DEL MATTINO.
SULLA A24 ROMA TERAMO, CAUSA LAVORI, ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A CASTEL MADAMA FINO AL 24 APRILE IN FASCIA DIURNA.
A FROSINONE CONTINUANO I LAVORI ALLA RETE IDRICA CITTADINA, FINO AL 25 APRILE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DUNQUE, E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA FONTANA UNICA, FINO ALLE ORE 18.
RAMMENTIAMO CHE PER EFFETTO DELLE MISURE ATTE AL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 SONO STATE DICHIARATE ZONE ROSSE I COMUNI DI CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO E CAMPAGNANO IN PROVINCIA DI ROMA. NEI DUE COMUNI I BUS NON EFFETTUANO LE SOSTE CON COTRAL CHE HA SOSPESO TUTTE LE FERMATE IN SALITA E DISCESA DEGLI UTENTI.
RICORDIAMO CHE, VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral