Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2020 ore 18:45

TRAFFICO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI SOLO SULLA A24 IN PROSSIMITA’ DELL’ALLACCIO COL GRA IN ENTRATA;

QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD TRA L’USCITA PER MONTEPORZIO CATONE E TORRENOVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, FINO AL 24 APRILE CHIUSO IN ENTRATA LO SVINCOLO SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI DALLE ORE 20:00 FINO ALLE 6:00 DEL MATTINO.

SULLA A24 ROMA-TERAMO, CAUSA LAVORI, ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A CASTEL MADAMA FINO AL 24 APRILE IN FASCIA DIURNA.

A FROSINONE CONTINUANO I LAVORI ALLA RETE IDRICA CITTADINA, FINO AL 25 APRILE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DUNQUE, E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA FONTANA UNICA, FINO ALLE ORE 18.

SEGNALIAMO INOLTRE IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, CAUSA LAVORI, SULLA SS675 UMBRO LAZIALE DAL KM 56 AL KM 59 E 200, FINO AL 1 GIUGNO IN FASCIA ORARIA 7:00-18:00 ESCLUSI FESTIVI.

RAMMENTIAMO CHE PER EFFETTO DELLE MISURE ATTE AL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 SONO STATE DICHIARATE ZONE ROSSE I COMUNI DI CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO E CAMPAGNANO IN PROVINCIA DI ROMA. NEI DUE COMUNI I BUS NON EFFETTUANO LE SOSTE CON COTRAL CHE HA SOSPESO TUTTE LE FERMATE IN SALITA E DISCESA DEGLI UTENTI.

RICORDIAMO CHE, VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

