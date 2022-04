Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2022 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 22 APRILE 2022 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI

RIAPERTA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO INCIDENTE ALTEZZA VIA FALZAREGO. TRAFFICO REGOLARE

SULLA PONTINA, PERMANGONO LE CODE TRA CASTEL ROMANO E TOR DE CENCI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO. ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A CAUSA DELLA CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO.

SULLA COLOMBO AUTO IN FILA DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

SULLA FLAMINIA CODE ALTEZZA LABARO IN DIREZIONE ROMA

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO LE LINEE S DI ASTRAL SPA. IN STRADA I BUS DELLA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E DELLA S15 ACILIA-PIRAMIDE.

