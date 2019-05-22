Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 22 MAGGIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-ROMA FIUMICINO.
TRAFFCATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
CODE A TRATTI SULL’AURELIA TRA CASAL LUMBROSO E VIA AURELIA ANTICA IN ENTRATA.
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
PROBLEMI INFINE PER CHI SI SPOSTA IN TRENO, A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO NELLA STAZIONE DI FORMIA, RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA. RITARDI DI 30 MINUTI.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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