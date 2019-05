Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 22 MAGGIO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

TRAFFICO SOSTENUTO SUL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO, TRA BOCCEA E AURELIA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA.

SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPISTO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO.

CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA PONTINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OVEANO ATLANTICO IN ENTRATA.

PROBLEMI INFINE PER CHI SI SPOSTA IN TRENO, A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO NELLA STAZIONE DI FORMIA, RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA. RITARDI DI 30 MINUTI.

PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral