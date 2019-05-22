Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 22 MAGGIO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA SOSTENUTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPISTO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA PONTINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OVEANO ATLANTICO IN ENTRATA.
INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA. RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO NELLA STAZIONE DI FORMIA
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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