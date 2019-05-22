Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 22 MAGGIO 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA SOSTENUTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA.
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ORTE-FALCONARA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER INDEBTA PRESENZA DI PERSONE SUI BINARI TRA TERNI E NARNI. RITARDI FINO A 30 MINUTI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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