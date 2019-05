Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 22 MAGGIO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI

PROSBLEMI SUL RACCORDO, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA IN INTERNA.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER LAVORI TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO L’EUR.

PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

SULLA VIA DEL MARE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA.

INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA FERROVIARIA ORTE-FALCONARA.

