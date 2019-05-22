Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 22 MAGGIO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PROSBLEMI SUL RACCORDO, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA IN INTERNA.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER LAVORI TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO L’EUR.
PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA VIA DEL MARE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA.
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA FERROVIARIA ORTE-FALCONARA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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