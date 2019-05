Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 22 MAGGIO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA IL RACCORDO, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA IN INTERNA. TRAFFICO SCORREVOLE

RIMOSSO L’INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA, ANCHE IN QUESTO CASO LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER LAVORI TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO L’EUR.

SULLA VIA APPIA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO NEI PRESSI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI NELLE DUE DIREZIONI.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral