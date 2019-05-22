Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 22 MAGGIO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SI STA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSDTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE PROBLEMA SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER LAVORI TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO.
SULLA PIONTINA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI VERSO ROMA.
SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE SUL RACCORDO ANAS EFFETTUERA’ LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLA GALLERIA APPIA NELLE NOTTI TRA IL 22 E IL 24 MAGGIO, IN FASCIA ORARIA NOTTURNA DALLE 21.00 ALLE 6.00, PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E ARDEATINA
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral