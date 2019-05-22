Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 15:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE
SULLA CASSIA PER UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER CESANO, IN DIREZIONE VITERBO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL MARE, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E APPIA, IN ESTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
IN CHIUSURA, SUL RACCORDO ANULARE, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ANAS,
SONO PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E ARDEATINA
A PARTIRE DALLE ORE 21.00 DI QUESTA SERA E FINO ALLE 06.00 DI DOMANI MATTINA
E ANCORA DALLE ORE 21.00 DI DOMANI GIOVEDI’ 23 SINO ALLE 06.00 DI VENERDI’ 24 MAGGIO
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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