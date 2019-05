Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 16:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA

SITUAZIONE ANALOGA, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA A SEGUIRE TRA APPIA E ARDEATINA

SULLA ROMA FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO RALLENTATO DA TOR CERVARA AL RACCORDO, IN USCITA

IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO NON E’ ATTIVO, TERMIN IE PONTE CASILINO A CAUSA DI UN GUASTO A UN TRENO, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE I BUS DELLE LINEE 50 E 105

IN CHIUSURA, SUL RACCORDO ANULARE, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ANAS,

SONO PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E ARDEATINA

A PARTIRE DALLE ORE 21.00 DI QUESTA SERA E FINO ALLE 06.00 DI DOMANI MATTINA

E ANCORA DALLE ORE 21.00 DI DOMANI GIOVEDI’ 23 SINO ALLE 06.00 DI VENERDI’ 24 MAGGIO

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral