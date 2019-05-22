Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 17:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA FLAMINIA E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO, IN DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO
SULLA VIA CASSIA PER LAVORI CODE TRA LE RUGHE E CESANO, IN DIREZIONE VITERBO
SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE
CODE A TRATTI IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E TIBURTINA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA A24 E APPIA
NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E, IN USCITA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA
ALTRE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE OSTIA
ANCHE SULLA VIA PONTINA E ARDEATINA, NELL’ORDINE
DA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE AL RACCORDO
E ALL’ALTEZZA DI VALLERANELLO, IN TUTTI I CASI, IN USCITA DA ROMA
IN CHIUSURA PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO, IN PRECEDENZA SOSPESO A CAUSA DEL GUASTO A UN TRENO ORA RISOLTO
E’ RIPRISTINATO TRA LE STAZIONI TERMINI E PONTE CASILINO
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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