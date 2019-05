Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 17:15

VIABILITA’ LAZIO DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA VIA FLAMINIA E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO, IN DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO

SULLA VIA CASSIA PER LAVORI CODE TRA LE RUGHE E CESANO, IN DIREZIONE VITERBO

SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE

CODE A TRATTI IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E TIBURTINA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA A24 E APPIA

NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

E, IN USCITA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA

ALTRE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE OSTIA

ANCHE SULLA VIA PONTINA E ARDEATINA, NELL’ORDINE

DA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE AL RACCORDO

E ALL’ALTEZZA DI VALLERANELLO, IN TUTTI I CASI, IN USCITA DA ROMA

IN CHIUSURA PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO, IN PRECEDENZA SOSPESO A CAUSA DEL GUASTO A UN TRENO ORA RISOLTO

E’ RIPRISTINATO TRA LE STAZIONI TERMINI E PONTE CASILINO

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral