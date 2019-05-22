Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 17:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE
CODE A TRATTI IN ESTERNA, TRA LE USCITE VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI, ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA
TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA, IN USCITA
SULLA VIA NOMENTANA INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A COLLEVERDE, IN DIREZIONE MENTANA
SULLA VI AFLAMINIA RISOLTO L’INCIDNETE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE RESIDUE ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO, IN DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO
DISAGI SULLA VIA CASSIA, INCOLONNAMENTI PER LAVORI DA VIA DI BACCANELLO AL BIVIO PER CESANO, IN DIREZIONE VITERBO
SEMPRE SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E LA STORTA,
E PIU’ AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMABA DI NERONE, IN ENTRAMBI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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