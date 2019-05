Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 18:15

VIABILITA’ LAZIO DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN ESTERNATRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIOEN ROMA SUD

NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA

POI RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA E TRA PISANA E AURELIA

SULLA ROMA-FIUMICINO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 CODE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA, IN USCITA

SULLA VIA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE TRA POMEZIA E APRILIA, IN DIREZIONE LATINA

SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA

SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E LA STORTA E PIU’ AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA

SEMPRE SULLA VIA CASSIA, INCOLONNAMENTI QUI PER LAVORI DA VIA DI BACCANELLO AL BIVIO PER CESANO, IN DIREZIONE VITERBO

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO

