Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 18:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA VIA LAURENTINA E APRILIA, IN DIREZIONE LATINA
PROSEGUIAMO SULLA VIA PONTINA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA
NELLA DIREZIOEN OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA EPIU’ AVANTI TRA PISANA E AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E, IN USCITA DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO
SULLA VIA TIBURTINA PER UN INCIDENTE CODE TRA SETTECAMMINI E IL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA
MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE SULLA NOMENTANA BIS E NOMENTANA RISPETTIVAMENTE
ALL’ALTEZZA DI VIA MARCO SIMONE
E DAL RACCORDO A COLLEVERDE, VERSO MENTANA
SEMPRE SULLA VIA CASSIA, INCOLONNAMENTI QUI PER LAVORI DAPRATO DELLA CORTE A LE RUGHE, IN DIREZIONE VITERBO
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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