Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 18:45

VIABILITA’ LAZIO DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO

SULLA VIA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA VIA LAURENTINA E APRILIA, IN DIREZIONE LATINA

PROSEGUIAMO SULLA VIA PONTINA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA

NELLA DIREZIOEN OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA EPIU’ AVANTI TRA PISANA E AURELIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E, IN USCITA DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO

SULLA VIA TIBURTINA PER UN INCIDENTE CODE TRA SETTECAMMINI E IL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA

MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE SULLA NOMENTANA BIS E NOMENTANA RISPETTIVAMENTE

ALL’ALTEZZA DI VIA MARCO SIMONE

E DAL RACCORDO A COLLEVERDE, VERSO MENTANA

SEMPRE SULLA VIA CASSIA, INCOLONNAMENTI QUI PER LAVORI DAPRATO DELLA CORTE A LE RUGHE, IN DIREZIONE VITERBO

