Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 19:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA TIBURTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA SETTECAMMINI E IL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA
PROSEGUIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PER TRAFFICO INTENSO CI SON CODE IN INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA E TRA PISANA E AURELIA
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIOEN ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E, IN USCITA DA VIALE TOGLIATTI A TOR CERVARA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO
SPOSTIAMOCI SULLA VIA PONTINA CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, IN DIREZIONE RACCORDO
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA
SULLA VIA CASSIA, CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN ENTRAMBI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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