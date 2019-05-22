Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 19:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
MIGLIORA SENSIBILMENTE IL TRAFFCO SUL RACCORDO ANULARE
AL MOMENTO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA PONTINA E TUSCOLANA
SITUAZIONE ANALOGA, RALLETAMENTI, IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E, IN USCITA DA VIALE TOGLIATTI A TOR CERVARA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DELLA CRISTOFORO COLOMBO, IN DIREZIONE RACCORDO
SULLA CRISTOFORO COLOMBO, SITUAZIONE INVARIATA, CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E N LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, IN ENTRAMBI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA
SPOSTIAMOCI SULLA VIA TIBURTINA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI TRA SETTECAMMINI E IL RACCORDO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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