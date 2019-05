Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 20:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO

IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA

I PUNTI CRITICI SONO IL RACCORDO ANULARE

DOVE PER UN INCIDENTE CI SON CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA

E LA CRISTOFORO COLOMBO, QUI CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA

ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE-ROMA, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA, PER UN INCONVENIENTE TECNICO NEI PRESSI DI MONTALLESE

STIMATI RITARDI SINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

LAVORI NOTTURNI SUL RACCORDO ANULARE, A CURA DI ANAS, SONO PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E ARDEATINA

SI TRATTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLA GALLERIA APPIA E DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE

NELLE NOTTI CHE VANNO DAL 22 AL 24 MAGGIO FASCIA ORARIA 21.30-5.30

