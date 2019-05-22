Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 20:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA
I PUNTI CRITICI SONO IL RACCORDO ANULARE
DOVE PER UN INCIDENTE CI SON CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA
E LA CRISTOFORO COLOMBO, QUI CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE-ROMA, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA, PER UN INCONVENIENTE TECNICO NEI PRESSI DI MONTALLESE
STIMATI RITARDI SINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
LAVORI NOTTURNI SUL RACCORDO ANULARE, A CURA DI ANAS, SONO PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E ARDEATINA
SI TRATTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLA GALLERIA APPIA E DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE
NELLE NOTTI CHE VANNO DAL 22 AL 24 MAGGIO FASCIA ORARIA 21.30-5.30
CI FERMIAMO QUI
APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
MA PRIMA ASTRALINFOMOBILITA, AUGURA A TUTTI BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral