Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 07:30

di - 22 Maggio 2020 - 7:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2020 ORE 7.20 MARCO CILUFFO
    BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGIATA ESTERNA ALTEZZA SVINCOLO DEL A24 ROMA TERAMO
    SULLA LA CASSIA VEIENTANA BIS TROVIAMO CODE ALTEZZA SANTA CORNELIA PER CANTIERI ATTIVI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    SEMPRE CODE IN ENTRATA SULLA CAPITALE
    SULLA PRENESTINA ALTEZZA TORRENOVA
    E SULLA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA
    SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO
    FERROVIA REGIONALE ROMA VITERBO CIRCOLAZIONE RALLENTATA E CANCELLAZIONE DI ALCUNI TRENI PER UN GUASTO NELLA TRATTA URBANA
    FERROVIA ROMA-LIDO, DA OGGI FINO A DOMENICA
    LA CIRCOLAZIONE DALLE ORE 21 AL TERMINE DEL SERVIZIO
    SARÀ INTERROTTA NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO
    RAMMENTIAMO CHE TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.
    DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO,
    AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home