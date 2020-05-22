Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2020 ORE 7.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGIATA ESTERNA ALTEZZA SVINCOLO DEL A24 ROMA TERAMO
SULLA LA CASSIA VEIENTANA BIS TROVIAMO CODE ALTEZZA SANTA CORNELIA PER CANTIERI ATTIVI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SEMPRE CODE IN ENTRATA SULLA CAPITALE
SULLA PRENESTINA ALTEZZA TORRENOVA
E SULLA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA
SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO
FERROVIA REGIONALE ROMA VITERBO CIRCOLAZIONE RALLENTATA E CANCELLAZIONE DI ALCUNI TRENI PER UN GUASTO NELLA TRATTA URBANA
FERROVIA ROMA-LIDO, DA OGGI FINO A DOMENICA
LA CIRCOLAZIONE DALLE ORE 21 AL TERMINE DEL SERVIZIO
SARÀ INTERROTTA NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO
RAMMENTIAMO CHE TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO,
AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral