Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 08:15

di - 22 Maggio 2020 - 8:15

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    VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2020 ORE 8.05 MARCO CILUFFO
    BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO
    CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA SEGNALAZIONE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA SVINCOLO DEL A24 ROMA TERAMO
    RALLENTAMENTI IN ENTRATA VERSO ROMA
    SULLA PRENESTINA ALTEZZA TORRENOVA
    E SULLA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA
    E SULLA CASSIA ALTEZZA LA GIUSTINIANA
    SULLA LA CASSIA VEIENTANA SI STA IN CODA PER CANTIERI ATTIVI ALTEZZA SANTA CORNELIA, VERSO LA CAPITALE
    MENTRE SULLA REGIONALE 218 ROCCA DI PAPA
    IN CORSO LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA
    ALTEZZA ROCCA DI PAPA , PRESTARE ATTENZIONE AL KM 10
    SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO
    RIMANE RALLENTATA LA TRATTA URBANA DELLA FERROVIA REGIONALE ROMA VITERBO CON CANCELLAZIONE DI ALCUNI TRENI PER UN GUASTO TECNICO
    MENTRE RICORDIAMO CHE LA ROMA-LIDO, DA OGGI FINO A DOMENICA
    LA CIRCOLAZIONE SARÀ INTERROTTA DALLE ORE 21 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO.
    RESTERÀ REGOLARE NELLA TRATTA PIRAMIDE/ACILIA
    ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
    ATTIVI PULLMAN PRIVATI PER POTENZIARE I COLLEGAMENTI METRO A SERVIZIO DEI PENDOLARI E LAVORATORI CHE DEVONO ARRIVARE FINO IN CENTRO CITTÀ. LE LINEE BUS DI SUPPORTO SONO ATTIVE DALLE 5 ALLE 9 DI MATTINA PARTENDO DA STAZIONI METRO 
    ATTIVE ANCHE DUE LINEE TRA OSTIA, ACILIA E PIAZZA VENEZIA.

    RAMMENTIAMO CHE TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.
    DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO,
    AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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