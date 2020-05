Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2020 ORE 8.35 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO

CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI ALTEZZA SVINCOLO DEL A24 ROMA TERAMO

SEMPRE PER LAVORI SI STA IN CODA IN ENTRATA VERSO ROMA

SULLA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA

E SULLA LA CASSIA VEIENTANA ALTEZZA SANTA CORNELIA

REGISTRIAMO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA VERSO IL CENTRO

PRESTARE ATTENZIONE AL KM 10 DELLA REGIONALE 218 ROCCA DI PAPA

IN CORSO LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA

ALTEZZA ROCCA DI PAPA ,

SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO

RIMANE RALLENTATA LA TRATTA URBANA DELLA FERROVIA REGIONALE ROMA VITERBO CON CANCELLAZIONE DI ALCUNI TRENI PER UN GUASTO TECNICO

MENTRE RICORDIAMO CHE LA ROMA-LIDO, DA OGGI FINO A DOMENICA

LA CIRCOLAZIONE SARÀ INTERROTTA DALLE ORE 21 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO.

RESTERÀ REGOLARE NELLA TRATTA PIRAMIDE/ACILIA

ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

RAMMENTIAMO CHE TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.

DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO,

AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral