Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2020 ORE 8.35 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO
CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI ALTEZZA SVINCOLO DEL A24 ROMA TERAMO
SEMPRE PER LAVORI SI STA IN CODA IN ENTRATA VERSO ROMA
SULLA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA
E SULLA LA CASSIA VEIENTANA ALTEZZA SANTA CORNELIA
REGISTRIAMO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA VERSO IL CENTRO
PRESTARE ATTENZIONE AL KM 10 DELLA REGIONALE 218 ROCCA DI PAPA
IN CORSO LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA
ALTEZZA ROCCA DI PAPA ,
SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO
RIMANE RALLENTATA LA TRATTA URBANA DELLA FERROVIA REGIONALE ROMA VITERBO CON CANCELLAZIONE DI ALCUNI TRENI PER UN GUASTO TECNICO
MENTRE RICORDIAMO CHE LA ROMA-LIDO, DA OGGI FINO A DOMENICA
LA CIRCOLAZIONE SARÀ INTERROTTA DALLE ORE 21 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO.
RESTERÀ REGOLARE NELLA TRATTA PIRAMIDE/ACILIA
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
RAMMENTIAMO CHE TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO,
AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral