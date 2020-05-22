Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 09:15

di - 22 Maggio 2020 - 9:15

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    VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2020 ORE 9.05 MARCO CILUFFO
    BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO
    CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    INIZIAMO CON IL RACCORDO
    TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA PER LAVORI ALTEZZA SVINCOLO DEL A24 ROMA TERAMO

    SEMPRE PER LAVORI SI STA IN CODA IN ENTRATA VERSO ROMA
    SULLA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA
    E SULLA LA CASSIA VEIENTANA ALTEZZA SANTA CORNELIA
    TRAFFICO RALLENTATO INVECE SULLA CASSIA
    TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA VERSO IL CENTRO
    E CHIUDIAMO CON LA VIABILITA’
    SULLA PONTINA CODE PER VEICOLO IN PANNE ALTEZZA CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
    RIMANE RALLENTATA LA TRATTA URBANA DELLA FERROVIA REGIONALE ROMA VITERBO CON CANCELLAZIONE DI ALCUNI TRENI PER UN GUASTO TECNICO
    MENTRE RICORDIAMO CHE LA ROMA-LIDO, DA OGGI FINO A DOMENICA
    LA CIRCOLAZIONE SARÀ INTERROTTA DALLE ORE 21 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO.
    RESTERÀ REGOLARE LA TRATTA PIRAMIDE/ACILIA
    ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
    E RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO CHE DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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