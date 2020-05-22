Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2020 ORE 9.05 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO
CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO CON IL RACCORDO
TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA PER LAVORI ALTEZZA SVINCOLO DEL A24 ROMA TERAMO
SEMPRE PER LAVORI SI STA IN CODA IN ENTRATA VERSO ROMA
SULLA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA
E SULLA LA CASSIA VEIENTANA ALTEZZA SANTA CORNELIA
TRAFFICO RALLENTATO INVECE SULLA CASSIA
TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA VERSO IL CENTRO
E CHIUDIAMO CON LA VIABILITA’
SULLA PONTINA CODE PER VEICOLO IN PANNE ALTEZZA CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
RIMANE RALLENTATA LA TRATTA URBANA DELLA FERROVIA REGIONALE ROMA VITERBO CON CANCELLAZIONE DI ALCUNI TRENI PER UN GUASTO TECNICO
MENTRE RICORDIAMO CHE LA ROMA-LIDO, DA OGGI FINO A DOMENICA
LA CIRCOLAZIONE SARÀ INTERROTTA DALLE ORE 21 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO.
RESTERÀ REGOLARE LA TRATTA PIRAMIDE/ACILIA
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
E RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO CHE DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral