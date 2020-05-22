Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 09:45

di - 22 Maggio 2020 - 9:45

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    VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2020 ORE 9.35 MARCO CILUFFO
    BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO
    CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    INIZIAMO DAL RACCORDO
    RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E NOMENTANA
    MENTRE PER LAVORI SI STA IN CODA IN ENTRATA VERSO ROMA
    SULLA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA
    E SULLA LA CASSIA VEIENTANA ALTEZZA SANTA CORNELIA
    TRAFFICO RALLENTATO INVECE SULLA CASSIA
    TRA LA STORTA E GIUSTINIANA VERSO IL CENTRO
    E CHIUDIAMO CON LA VIABILITA’ SULLA PONTINA
    CI SONO ODE PER VEICOLO IN PANNE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
    DA OGGI FINO A DOMENICA LA CIRCOLAZIONE DELLA ROMA LIDO SARÀ INTERROTTA DALLE ORE 21 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO
    NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO.
    RESTERÀ REGOLARE LA TRATTA PIRAMIDE/ACILIA
    ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
    E RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO CHE DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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