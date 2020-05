Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2020 ORE 9.35 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO

CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

INIZIAMO DAL RACCORDO

RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E NOMENTANA

MENTRE PER LAVORI SI STA IN CODA IN ENTRATA VERSO ROMA

SULLA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA

E SULLA LA CASSIA VEIENTANA ALTEZZA SANTA CORNELIA

TRAFFICO RALLENTATO INVECE SULLA CASSIA

TRA LA STORTA E GIUSTINIANA VERSO IL CENTRO

E CHIUDIAMO CON LA VIABILITA’ SULLA PONTINA

CI SONO ODE PER VEICOLO IN PANNE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

DA OGGI FINO A DOMENICA LA CIRCOLAZIONE DELLA ROMA LIDO SARÀ INTERROTTA DALLE ORE 21 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO

NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO.

RESTERÀ REGOLARE LA TRATTA PIRAMIDE/ACILIA

ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

E RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO CHE DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.

PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’

Servizio fornito da Astral