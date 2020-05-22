Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2020 ORE 9.35 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO
CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO DAL RACCORDO
RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E NOMENTANA
MENTRE PER LAVORI SI STA IN CODA IN ENTRATA VERSO ROMA
SULLA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA
E SULLA LA CASSIA VEIENTANA ALTEZZA SANTA CORNELIA
TRAFFICO RALLENTATO INVECE SULLA CASSIA
TRA LA STORTA E GIUSTINIANA VERSO IL CENTRO
E CHIUDIAMO CON LA VIABILITA’ SULLA PONTINA
CI SONO ODE PER VEICOLO IN PANNE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
DA OGGI FINO A DOMENICA LA CIRCOLAZIONE DELLA ROMA LIDO SARÀ INTERROTTA DALLE ORE 21 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO
NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO.
RESTERÀ REGOLARE LA TRATTA PIRAMIDE/ACILIA
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
E RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO CHE DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral