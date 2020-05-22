Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2020 ORE 10.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO
CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO SULL AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI
DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA USCITA VALMONTONE
VERSO LA CAPITALE
SUL RACCORDO CI SONO DEI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA
SI RALLENTA ANCHE
SULLA CASSIA TRA LA STORTA E GIUSTINIANA VERSO IL CENTRO
SULLA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE PER LAVORI CI SONO CODE IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE
SULLA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA
SULLA VIA AURELIA ALTEZZA STAZIONE AURELIA
E SULLA CASSIA VEIENTANA ALTEZZA SANTA CORNELIA
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
DA OGGI FINO A DOMENICA LA CIRCOLAZIONE DELLA ROMA LIDO SARÀ INTERROTTA DALLE ORE 21 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO
NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO.
RESTERÀ REGOLARE LA TRATTA PIRAMIDE/ACILIA
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
E RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO CHE DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral