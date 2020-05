Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2020 ORE 10.20 MARCO CILUFFO

INIZIAMO SULL AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI

DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA USCITA VALMONTONE

VERSO LA CAPITALE

SUL RACCORDO CI SONO DEI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA

SI RALLENTA ANCHE

SULLA CASSIA TRA LA STORTA E GIUSTINIANA VERSO IL CENTRO

SULLA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE PER LAVORI CI SONO CODE IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE

SULLA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA

SULLA VIA AURELIA ALTEZZA STAZIONE AURELIA

E SULLA CASSIA VEIENTANA ALTEZZA SANTA CORNELIA

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

DA OGGI FINO A DOMENICA LA CIRCOLAZIONE DELLA ROMA LIDO SARÀ INTERROTTA DALLE ORE 21 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO

NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO.

RESTERÀ REGOLARE LA TRATTA PIRAMIDE/ACILIA

ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

E RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO CHE DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.

