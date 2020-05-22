Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 11:30

di - 22 Maggio 2020 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2020 ORE 11.20 MARCO CILUFFO
    BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO
    CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    INIZIAMO SULL AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI
    DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA USCITA VALMONTONE
    VERSO LA CAPITALE

    SUL RACCORDO CI SONO DEI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA
    SI RALLENTA ANCHE
    SULLA CASSIA TRA LA STORTA E GIUSTINIANA VERSO IL CENTRO
    SULLA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    E ANCHE SULLA SALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI
    MENTRE PER LAVORI CI SONO CODE IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE
    SULLA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA
    SULLA VIA AURELIA ALTEZZA STAZIONE AURELIA
    E SULLA CASSIA VEIENTANA ALTEZZA SANTA CORNELIA
    UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
    DA OGGI FINO A DOMENICA LA CIRCOLAZIONE DELLA ROMA LIDO SARÀ INTERROTTA DALLE ORE 21 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO
    NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO.
    RESTERÀ REGOLARE LA TRATTA PIRAMIDE/ACILIA
    ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
    E RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO CHE DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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