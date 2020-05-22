Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 12:30

di - 22 Maggio 2020 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2020 ORE 12.20 MARCO CILUFFO
    BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO
    CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    A ROMA IL TRAFFICO NON PRESENTA AL MOMENTO CRITICITA’
    TRAFFICO RALLENTATO
    SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA
    SULLA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA
    E ANCHE SULLA SALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO
    TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PRESTARE ATTENZIONE PER CANTIERI ATTIVI
    SULLA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA NEI DUE SENSI
    SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO OSTIA
    E SULLA CASSIA VEIENTANA ALTEZZA SANTA CORNELIA CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    TRASPORTO PUBBLICO
    DA OGGI FINO A DOMENICA LA CIRCOLAZIONE DELLA ROMA LIDO SARÀ INTERROTTA DALLE ORE 21 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO
    NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO.
    RESTERÀ REGOLARE LA TRATTA PIRAMIDE/ACILIA.
    ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
    E RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO CHE DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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