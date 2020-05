Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2020 ORE 12.20 MARCO CILUFFO

A ROMA IL TRAFFICO NON PRESENTA AL MOMENTO CRITICITA’

TRAFFICO RALLENTATO

SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA

SULLA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA

E ANCHE SULLA SALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO

TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA

PRESTARE ATTENZIONE PER CANTIERI ATTIVI

SULLA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA NEI DUE SENSI

SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO OSTIA

E SULLA CASSIA VEIENTANA ALTEZZA SANTA CORNELIA CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

TRASPORTO PUBBLICO

DA OGGI FINO A DOMENICA LA CIRCOLAZIONE DELLA ROMA LIDO SARÀ INTERROTTA DALLE ORE 21 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO

NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO.

RESTERÀ REGOLARE LA TRATTA PIRAMIDE/ACILIA.

ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

E RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO CHE DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.

