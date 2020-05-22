Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2020 ORE 12.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO
CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
A ROMA IL TRAFFICO NON PRESENTA AL MOMENTO CRITICITA’
TRAFFICO RALLENTATO
SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA
SULLA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA
E ANCHE SULLA SALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO
TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PRESTARE ATTENZIONE PER CANTIERI ATTIVI
SULLA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA NEI DUE SENSI
SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO OSTIA
E SULLA CASSIA VEIENTANA ALTEZZA SANTA CORNELIA CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
TRASPORTO PUBBLICO
DA OGGI FINO A DOMENICA LA CIRCOLAZIONE DELLA ROMA LIDO SARÀ INTERROTTA DALLE ORE 21 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO
NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO.
RESTERÀ REGOLARE LA TRATTA PIRAMIDE/ACILIA.
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
E RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO CHE DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral