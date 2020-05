Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2020 ORE 15.20 ALESSANDRO CECATI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA MONTE PORZIO CATONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’A1 MILANO NAPOLI

TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA VEIENTANA TRA PRATO LA CORTE E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

PASSIAMO AI CANTIERI

FINO AL 31 MAGGIO, PER LAVORI A CURA DI ASTRAL, LA SR509 DI FORCA D’ACERO RESTERÀ CHIUSA TRA I KM 33+100 E 34+500, NELLO SPECIFICO SI TRATTA DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELL’ESONDAZIONE DEL FIUME GALLINARO.

TRASPORTO PUBBLICO

DA OGGI FINO A DOMENICA LA CIRCOLAZIONE DELLA ROMA LIDO SARÀ INTERROTTA DALLE ORE 21 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO

NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO.

RESTERÀ REGOLARE LA TRATTA PIRAMIDE/ACILIA.

ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

INFINE, VI RICORDIAMO CHE PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19, SUI MEZZI PUBBLICI E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

